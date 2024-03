Bücher als Ostergeschenke Von mutigen Hasen und seltsamen Nachbarn

So wachsen dem Sohn kleine Hörner aus dem Kopf, und Opa ist ein waschechter Schrat, also ein zottliger Waldgeist, wie das Wörterbuch verrät. In der Welt der Normalos müssen sie sich nun beweisen. „Ottilie hilft ihnen, in der Menschenwelt anzukommen“, berichtet Bälz, deren Ahrtor-Buchhandlung sich derzeit flutbedingt noch voraussichtlich bis April an der Ahrweiler Elligstraße befindet. Das Buch, so sagt sie, sei einerseits lustig, lote aber auch aus: Was ist normal und was ist menschlich?Sabine Bohlmann: „Willkommen bei den Grauses. Wer ist schon normal?“, Planet-Verlag, 14 Euro, ISBN: 978-3-5225-0828-5.