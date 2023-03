Wissen rund um Ostern Von A wie Auferstehung bis Z wie Zapfenstreich

G wie GEGENBEWEGUNG: Die Bochumer Initiative "Religionsfrei im Revier" zeigt am Karfreitag stets "Das Leben des Brian" der britischen Komikergruppe Monty Python. In dem Film von 1979 hängt der etwas begriffsstutzige Brian am Kreuz und singt: "Always Look on the Bright Side of Life". Mit der Vorführung riskiert die Atheisten-Gruppe ein saftiges Bußgeld der Stadt Bochum. Denn an stillen Feiertagen ist die Satire laut NRW-Feiertagsgesetz verboten.