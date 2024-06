Tipps für Eltern Wenn das Kind in die Pubertät kommt

■ Was heißt das im Alltag? Alles wird hinterfragt und getestet. Was sich gut anfühlt, wird laut Schieren für gut empfunden. Ein eigener Geschmack entwickelt sich, auch was Mode und Musik angeht – oft zum Leidwesen der Eltern. Hier beruhigte der Experte: „Das Ringen um Individualität braucht jemanden, an dem man sich reiben kann.“ Auch Diskussionen sind an der Tagesordnung, was laut Schieren aber per se nicht schlecht ist. „Ideale und Werte werden erstmals originär gebildet. Zudem haben Jugendliche ein starkes Gerechtigkeitsempfinden“, führte er aus.