Kinderbuch-Tipp : Sabine Kranz: Zahlenspektakel – Von null bis unendlich

Die Wimmelbilder und illustrierten Gedichte wecken Spaß und Interesse am Umgang mit Zahlen. Das Bilderbuch ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Willkommen zum großen Zahlenspektakel! Wo tauchen Zahlen in unserem Alltag überall auf? Was kann man mit ihnen alles anstellen und wofür benötigen wir sie? Und wie groß können Zahlen überhaupt werden? Zahlen gibt es überall, ob in Form von Preisen, Hausnummern, Autokennzeichen, Telefonnummern, Sportergebnissen, Liniennummern von Bussen, Höchstgeschwindigkeiten, Öffnungszeiten, Uhrzeiten oder Mengenangaben. Sie können gesucht, gezählt, geteilt und zusammengesetzt, vermehrt, vermindert oder miteinander verglichen werden und bis ins Unendliche reichen.