Schuhe binden, Schreibschrift, Stillsitzen Was Kinder heute nicht mehr können

Wenn ich mir die Kinder in meinem Umfeld so anschaue, gibt es aber auch Einiges, was sie heute besser können als wir damals. Damit meine ich nicht nur, Smartphones und Tabletcomputer vollkommen intuitiv zu bedienen – und dass, obwohl sie doch eigentlich nie damit spielen dürfen. Sie können zum Beispiel besser „Stopp“ sagen, wenn ihnen etwas nicht passt. Wildfremden Erwachsenen einfach so die Hand zu schütteln oder von fast genauso fremden entfernten Verwandten abgeküsst zu werden, das lassen sich Kinder heute viel weniger gefallen. Richtig so.