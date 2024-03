GA gelistet Diese Schwimmkurse in Bonn und Umgebung bieten noch wenige Restplätze

Die Schwimmschule Nessy bietet seit 2020 Wasserkurse an. Auf ihrer Website und in der App fasst Nessy ein großes Angebot für Wassergewöhnungskurse, Seepferdchen und Schwimmanfänger zusammen. Je nach Kurs sind verschiedene Standorte auswählbar – auch hier ist das Angebot in Bonn leider rar, jedoch erhält man direkt eine transparente Übersicht, mit wie vielen Monaten Wartezeit zu rechnen ist. Wenn Eltern bereit sind, in die umliegende Umgebung wie zum Beispiel Troisdorf oder Hennef auszuweichen, kann sich die Wartezeit verkürzen. Der Vorteil: Eine unverbindliche Buchung ist auch mit Wartezeit direkt auf der Website möglich, ein immer wieder erneutes Abklappern nach Bekanntgabe von neuen Kursen entfällt.