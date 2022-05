Kinderbuch-Tipp : Shannon Hale: Princess Academy – Miris Gabe

Der Besuch der „Princess Academy“ soll Miri auf ein Leben an der Seite eines Prinzen vorbereiten. Ihre Geschichte ermutigt Leser ab elf Jahren, an den eigenen Träumen festzuhalten.

Miri hat ihr ganzes Leben in ihrem Bergdorf verbracht, aber auf einmal wird alles anders. Aus ihrem Dorf soll die neue Prinzessin kommen. Deshalb werden alle Mädchen auf die Princess Academy geschickt, wo sie Lesen und Schreiben, aber auch Diplomatie und Etikette lernen. Auf dem Abschlussball werden die Mädchen das erste Mal auf den Prinzen treffen. Bei diesem Ball soll sich der Prinz für eines der Mädchen entscheiden. Dass das Leben als zukünftige Prinzessin gar nicht so einfach ist und noch dazu gefährlich sein kann, hätte Miri nicht erwartet…

Die Geschichte ermutigt, an den eigenen Träumen festzuhalten und auch an das scheinbar Unmögliche zu glauben. „Miris Gabe“ ist der erste Band der Trilogie „Princess Academy“, die sich an Prinzessinnen und Prinzen ab 11 Jahren richtet.