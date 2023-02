Kinderbuch-Tipp : Shari und André Dietz: Ich bin Mari

Bei Mari sind ein paar Dinge anders als bei anderen. Unglücklich ist sie deswegen nicht. Ein wunderbares Bilderbuch, das ein wichtige Botschaft vermittelt.

Mari liebt es zu schwimmen, isst gerne Süßes und spielt nachmittags am liebsten auf dem Spielplatz. So wie du und ich, oder?

Ein paar Dinge sind jedoch anders bei Mari: Sie kann nicht sprechen, trägt auch in der Schule noch eine Windel und braucht einen Rollstuhl zur Unterstützung. Denn sie hat das Angelman-Syndrom, einen seltenen Gendefekt. Ist sie deshalb unglücklich? Auf keinen Fall! Was ist schon normal? Kommt also mit auf eine Reise durch Maris Alltag.