Familien-Kolumne „Kinderkram“ Für jeden Jungen eine Puppe!

Besonders erstaunlich finde ich, dass es keine überzeugten Patriarchen mit Rollenbildern von vorgestern sind, die so denken. Nein, es geht hier um Familien, in denen die Väter sich selbst einigermaßen hingebungsvoll um ihre Kinder kümmern. Sie wechseln ihnen die Windeln, füttern sie geduldig mit Brei und tragen sie tagelang zum Einschlafen durch die Wohnung, während sie sanft „Nothing Else Matters“ von Metallica summen. Aber wehe, der eigene Sohn könnte dieses Verhalten im Rollenspiel nachahmen.