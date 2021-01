GA gelistet : So bekämpft man die Langeweile im Lockdown

So bekämpft man die Langeweile im Lockdown

Bonn Bei schlechtem Wetter überlegt man es sich dreimal, einen Fuß vor die Tür zu setzen. Dann stellt sich oft die Frage, was man mit der Zeit in den eigenen vier Wänden anstellen soll - mal ganz ohne PC oder Fernseher. Der GA hat einige Vorschläge.

Lesen

Wenn die Welt draußen nass und kalt ist, kann man mit einem guten Buch in eine andere Welt flüchten. Mit einem mitreißenden Buch vergehen einige Stunden wie im Flug. Kanada wäre in diesem Jahr der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse gewesen. Das Land präsentiert seine Literatur 2020 online. Einer der Spitzentitel ist „Das Flüstern der Bäume“. Der zweite Roman von Michael Christie ist bei Penguin (Random House) erschienen. Er hat alles, was ein Bestseller braucht: Ein aktuelles Thema, eine packende Geschichte, einen gut lesbaren Stil.