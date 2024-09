Mangelnde Kinderfreundlichkeit in Deutschland Wer mit Kindern unterwegs ist, stört

In Portugal habe ich es nicht ein einziges Mal erlebt, dass jemand die Nase rümpft, weil ein Kind laut ist. Wenn in Portugal ein Kind weint, kommt irgendwer Wildfremdes herbeigeeilt und versucht, es aufzumuntern. Mehrfach musste ich in vollen Lissabonner Bussen mit all meiner Überzeugungskraft klapprige, 90-jährige Omas davon abhalten, mir und meinen Kindern ihren Sitzplatz zu überlassen.