Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wie man seine Freizeit-Ausflüge dem Kind anpasst

Zum Beispiel der Besuch in einem Zoo oder in einem Tierpark. Kurze Wege, großes Spektakel. Die Tiere in ihren Gehegen zu suchen, macht unserem Sohn Spaß. Noch Tage danach nennt er uns ihre Namen und beeindruckt uns mit zugegebenermaßen leicht deformierten Rufen von Elefanten, Löwen oder Affen. Außerdem gibt es in Zoos Spielplätze. Letztere sind sowieso häufig die Rettung, wenn das Kind einmal einen bedingt guten Tag hat. Nach ein paar Schaukel-Einheiten, Rutsch-Durchgängen und dem Ritt auf einem wackeligen Spielgerät – häufig einem Tier nachempfunden –, ist unser Sohn meist wieder er selbst. Und last but noch least sind Treffen mit anderen Kindern eine gute Idee. Ob beim Turnen, in den Räumen der örtlichen Kirchengemeinde oder beim Treffen mit der Cousine: Ein wenig Spielen mit anderen Kindern stellt bei unserem Sohn häufig eine innere Zufriedenheit ein – wenn die anderen ihm nicht gerade seine Lieblingssachen wegnehmen.