Mit Federkiel und Wachs : So werden Eier wie gemalt

Frankenberg/Köln Klar, man kann Ostereier mit dem Pinsel verzieren. Aber mit einem Federkiel geht es besser. Wie das geht, erklärt eine Frau, die die sorbische Ostereierkunst beherrscht.

Meist tröstet man sich ja damit, dass selbst bemalte Ostereier so eine besondere Note haben, weil sie so perfekt unperfekt aussehen. Doch im Stillen denkt man: Das müsste doch auch besser gehen, oder? Das geht - mit einem Trick vom Profi.

Dazu verrät sie, wie sie zu einem optimalen Arbeitsmittel kommt: „Ich halte bei Spaziergängen nach Taubenfedern Ausschau und sammle sie ein.“ Die Federkiele stutzt sie dann so weit herunter, dass am Ende nur noch ein paar Millimeter von der Feder übrig bleiben und gibt ihnen eine Form. „Das kann ein Rhombus, ein Dreieck oder eine v-förmige Gabelung sein“, erklärt die Landfrau aus Frankenberg.

Damit drückt sie ausgeblasenen Eiern, die am besten zuvor mit buntem Acryllack besprüht wurden, ihren Stempel auf. „Ich tunke den Federkiel in die Farbe und tupfe dann Kreise oder Bögen auf die Eier. Das ergibt schöne Blumenmuster. So gleichmäßig schafft das kein Pinsel“, sagt Herberg.

So werden Wachsmalstifte flüssig gemacht

Um ein Ei von allen Seiten verzieren zu können, ohne es in der Hand zu halten, hat die DIY Academy in Köln noch einen Tipp parat: Einfach das zu bemalende Ei auf einen Schaschlikspieß piksen. Zum Trocknen wird der Spieß dann in ein Glas gestellt oder in Styropor oder Steckschaum gesteckt.