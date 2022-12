Spielen mit Freunden : So wird der Spieleabend zum Erfolg

So wird der Spieleabend zum Erfolg

Berlin Handys weg, Snacks raus - jetzt wird gespielt! In Zeiten digitaler Unterhaltung erscheint das Brettspiel aus der Zeit gefallen? Von wegen. Was macht einen gelungenen Spieleabend aus - wir verraten es.

Warum sind Spieleabende eigentlich so beliebt?

Jens Junge ist Spielforscher. Für ihn ist die Antwort ziemlich einfach: Gemeinsamkeit ist gefragt, also das direkte Spiel miteinander.

„Jedes Jahr kommen an die 1000 Brettspiele neu raus“, sagt der Professor von der SRH Berlin University of Applied Sciences. „Das ist jetzt nicht nur die Pandemie, dass der Brettspieleumsatz hochgegangen ist.“ Er stellt seit Jahren fest: Spielen ist im Trend.

Für Junge ist klar: „Menschen entwickeln wieder mehr Sinn für solche Erlebnisse.“ Also raus aus dem Alltag, raus aus der digitalen Welt. Und rein in das Spiel und den echten Kontakt mit Freunden.

„Wenn ich mit meinen Freunden ein Gesellschaftsspiel spiele, erlebe ich analoges Tun und analoge Gefühle“, sagt Brettspiel-Coach Christina Valentiner-Branth. „Das ist das soziale Miteinander, wonach wir uns alle so sehnen.“ Gerade nach der Corona-Zeit.

„Spiele erzeugen Interaktion und Austausch “, sagt Jens Junge. Und sie bieten die Chance, mal in andere Rollen zu schlüpfen.

Warum also nicht mal...

Mögliche Erkenntnis: „Ach, so kann der also auch sein!“

Worum geht's also? Echte Erlebnisse mit echten Freunden .

Beginnen wir also mit der idealen Besetzung für den Spieleabend.

Vier, sechs oder mehr - wie viele sollen es sein?

Man muss auf die Gruppenzusammensetzung achten, sagt Spieleforscher Jens Junge. Und dann muss man auch noch das richtige Spiel für die richtige Situation haben. Gar nicht so leicht.

Spiele-Coachin Christian Valentiner-Branth rät: „Man sollte eine möglichst homogene Gruppe bilden, was das Spielniveau angeht.“ Und damit meint sie nicht, dass alle das gleiche Temperament haben sollten.

Es geht um eine Auswahl von Menschen mit ähnlicher Spielerfahrung und ähnlichen Vorlieben . Sonst will der eine ein Rollenspiel spielen und die andere lieber eine Runde „Tabu“ oder „Monopoly“.

Als optimale Gruppengröße nennt Martin Brock-Konzen die Zahl vier . Das hat einen einfachen Grund: Für vier Spieler gibt es einfach die größte Auswahl an Spielen. „Da kommt man eher auf einen Nenner, was man spielen will.“

Als Leiter des Ali Baba Spieleclubs Köln hat Brock-Konzen reichlich Erfahrung. Sind fünf bis sechs Spieler mit von der Partie, ist die Auswahl schon deutlich kleiner. Dann bieten sich eher Partyspiele an. Dazu später mehr.

Die richtige Atmosphäre schaffen

Martin Brock-Konzen rät zu viel Platz und bequemen Stühlen . „Vernünftig Sitzen ist fürs Spielen besser“, sagt er. Also ran an den Tisch, der bitte auch groß genug sein sollte.

Auch wichtig: gutes Licht . Nur so kann man Spielanleitungen oder Karten ordentlich lesen und den Überblick behalten.

Und: alle Ablenkung ausschalten . Weg mit den Smartphones, sagt Martin Brock-Konzen. Raus aus dem Raum, in eine Kiste, wohin auch immer.

Bitte nichts, was klebt!

Essen und Trinken halten die Spielerschar bei guter Stimmung. Hier gilt: Alles was klebt, fettig ist oder krümelt, ist beim Spieleabend eher schlecht. Das verschmutzt nur die Spielkarten.

Was auch immer Sie am Ende trinken: „Getränke lieber nicht direkt ans Spielbrett. Das kippt superleicht um.“

Alles bereit - aber was spielen wir?

Die genauen Titel sind also Verhandlungssache. Klassiker wie „Monopoly“, „Spiel des Lebens“, „Carcassone“ oder „Catan“ kennen die meisten. Was natürlich ein Vorteil ist.

Wer sich über aktuelle empfehlenswerte Spiele informieren will, kann etwa auf der Website des Preises „Spiel des Jahres“ schauen. Hier gibt es aktuelle Preisträger in den Kategorien „Spiel des Jahres“, „Kinderspiel des Jahres“ oder „Kennerspiel des Jahres“. Und es finden sich Sieger der vergangenen Jahre und viele Details zu den Spielen.

Martin Brock-Konzen rät für den Anfang zu Spielen mit 45 bis 60 Minuten Spieldauer . Das klingt erst einmal nach wenig. Aber wenn man mehr als ein Spiel am Abend anspielen will, sieht das anders aus.

Und wenn ein Spiel mal nicht ganz so gut in der Runde ankommt, ist auch nicht gleich so viel Zeit investiert.