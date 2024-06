Hohe Temperaturen in Klassenräumen Diese Regeln gelten für Hitzefrei an Schulen in NRW

Wenn die Temperaturen auch in Innenräumen über die 20-Grad-Marke hinausklettern, fällt nicht nur das Arbeiten schwer, sondern auch das Lernen. Aber es gibt ja dieses Wort, das Schülerinnen und Schüler in Verzückung versetzen kann: Hitzefrei. Aber wann ist Hitzefrei eigentlich möglich und was bedeutet das für Schüler, Lehrer und Eltern? Ein Überblick: