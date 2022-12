Mensch ärgere dich nicht? : Spiele spielen mit Kindern - so gelingt es

Spiele spielen mit Kindern - so gelingt es

Brettspiele sind eine tolle Abwechslung, um Spaß an dunklen Winterabenden zu haben. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Berlin Gemeinsam mit den Kindern spielen - das schweißt die Familie zusammen und macht ganz schön viel Spaß. Wir verraten Ihnen, wie das Brettspiel-Erlebnis gelingt. Und was Sie besser vermeiden.

Alle an einem Tisch versammelt und ins Spiel versunken statt jeder für sich am Smartphone: Gemeinsam zu spielen ist für Eltern und Kinder ein tolles Erlebnis. Mit ein paar Tipps und Tricks gelingt das auch.

Wie motiviere ich meine Kinder zum Spielen?

Wichtig ist es, früh genug die richtigen Anreize zu setzen. Dann motivieren Kinder sich selbst zum Spielen, sagt Prof. Jens Junge, Spielforscher am Institut für Ludologie.

„Jeder Mensch versucht, spielend seine Umgebung und seine Mitmenschen zu begreifen“, sagt der Ludologe. „Alle Spiele und Spielmittel in der Wohnung haben einen Aufforderungscharakter.“

Eltern haben es also in der Hand, wie motiviert ihr Kind für Gesellschaftsspiele ist. Auch durch das eigene Vorbild.

„Wenn Kinder ihre Eltern beim Spielen beobachten, wird das wahrgenommen. Und irgendwann kommt die Lust auf, dabei zu sein“, so Prof. Karin Falkenberg, Leiterin des Nürnberger Spielzeugmuseums.

Wie bringe ich mehrere Kinder für ein Spiel zusammen?

Vielleicht kennen Sie das: Ein Kind will spielen, das andere nicht. Dem dritten ist alles egal. Was tun?

Brettspielexpertin Christina Valentiner-Branth, Leiterin der Brettspiel-Akademie, rät dazu, von Beginn an Fairness herzustellen. Also Spiele zu wählen, die für alle Beteiligten machbar sind.

Was noch hilft: eine schöne Spielathmosphäre herstellen mit Ruhe, Geduld und ungeteilter Aufmerksamkeit. Eine Packung Kekse zum Spiel hat auch noch nie geschadet.

Wichtig zur Vorbereitung: Nachschauen, ob das Spiel vollständig und schon spielbereit ist. Wer erst am Spieltisch die Anleitung liest, nimmt unnötig Tempo raus.

Warum sind Gesellschaftsspiele so gut für Kinder?

Kinder erschließen sich ihre Umgebung und die Welt. Zunächst durch Anschauen, in den Mund nehmen und Ertasten. Später durch Fantasiespiele, Rollenspiele und mehr.

Gesellschaftsspiele sind für Kinder eine Chance, ihre Welt noch besser kennenzulernen und sich in verschiedenen Rollen auszuprobieren, sagt Jens Junge.

So lernen Kinder auch Regeln, Rücksicht und Empathie .

Durch das Ausprobieren im Spiel erlernen sie also, verschiedene Lösungsmöglichkeiten für eine Situation zu entwickeln - generell hilfreich im Leben. „Man kann sich austesten“, so Junge.

Wie neugierig, verträglich, emotional, gelassen, tolerant und stabil bin ich in bestimmten Situationen? Das zeigt das Spiel.

„ Impulskontrolle und faires Verhalten kann man nicht lernen, indem man ein Arbeitsblatt in der Schule ausfüllt“, sagt Coach Christina Valentiner-Branth. Deswegen findet sie Gesellschaftsspiele für Kinder so wichtig. „Hier lernt man im besten Sinne Soft Skills wie emotionale Kontrolle und Teamfähigkeit.“

„Im Spiel bereiten sich Kinder auf das vor, was in der nächsten Entwicklungsstufe kommt“, sagt Valentiner-Branth. Das Spiel ist ein Feld zum Üben und Experimentieren, ob nun Rollenspiele, Konstruktionsspiele oder eben Regelspiele so wie es Brettspiele sind.