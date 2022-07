Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Spielgruppe für Anfänger

Um Unterhaltsames und Ärgerliches aus dem Elternalltag geht es in unserer Kolumne "Kinderkram". Foto: GA/ivector - stock.adobe.com

Bonn Spielgruppen für Kleinkinder sind für jeden, der sie als Elternteil vorher noch nicht mitgemacht hat, eine Herausforderung. Ein Erfahrungsbericht von einem blutigen Anfänger.

In der Elternzeit hatte ich die Möglichkeit, an Stelle meiner Frau an der Spielgruppe meines nun einjährigen Sohnes teilzunehmen. Ich weiß noch, wie mich deren Leiterin am Ende der Sitzung unverfänglich fragte, wie es mir ergangen sei. Meine ebenfalls unverfängliche Antwort: „Es war spannend.“ Ein zaghaftes Lächeln schob ich noch hinterher. „Spannend“ war es definitiv – und zwar in jedweder Hinsicht.

Am Anfang war es vor allem Anspannung. Meine Frau hatte der Gruppe nämlich angekündigt, dass ich sie vertreten würde. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ehrlicherweise nicht, ob meine Teilnahme eine gute Idee war. An diesem Tag war ich der einzige Mann in der Spielgruppe und meine Sorge ging ein bisschen in die Richtung, dass ich mich im Gegensatz zu meiner Frau mit meiner im Bereich der Pädagogik unbeholfenen Art blamieren könnte. Zum Glück wirkten die Teilnehmerinnen gnädig und integrierten mich schnell.

Dann wurden schon Bälle, Matten und Kletterelemente ausgepackt. Die Kinder – auch meinen Sohn – hielt es nicht länger auf ihren Plätzen. Auf einmal war ich quasi allein. Sofort schossen mir mehrere Fragen in den Kopf. Was soll ich jetzt machen? Was wird jetzt von mir erwartet? Darf ich meinen Sohn klettern lassen? Wirke ich nachlässig, wenn ich ihn das alleine machen lasse oder wahlweise übervorsichtig, wenn ich ihn dabei festhalte? Fragen über Fragen, während ich lauter gute Beispiele vor Augen hatte. Denn die anwesenden Mütter wirkten tiefenentspannt.

Als ich mich gerade beruhigt und in meine Rolle eingefunden hatte, kam schon die nächste größere Herausforderung auf mich zugerollt. Es folgte eine Vorstellungsrunde in Liedform. Ich kannte weder das Lied, noch alle Namen der Mütter und Kinder – also stammelte ich mir das ganze Lied hindurch Wörter zusammen, die mit viel gutem Willen als Sprache zu erkennen waren.