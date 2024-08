Regeln für Kinder und Erwachsene Neun ungeschriebene Gesetze auf dem Spielplatz

Auch dieser Punkt mag selbstverständlich erscheinen, doch ist es erschreckend, wie oft man auf Spielplätzen Müll findet. Am Haribo-Schiff in Beuel liegen zum Beispiel immer wieder Zigaretten-Stummel oder Snacktüten im Sand. Es gehört zum respektvollen Miteinander, den Spielplatz sauber zu hinterlassen. Müll gehört deshalb in den Mülleimer.