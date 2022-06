Kinderbuch-Tipp : Lara Hawthorne: Kleine geheime Welten an Land

Wer sich in der Natur auf Entdeckungsreise begibt, erlebt viele Abenteuer. Das Sachbilderbuch für Kinder ab 4 Jahren liefert hinter seinen Klappen Wissenswertes aus der Natur und öffnet die Augen für die kleinsten Lebewesen.

Welche Tiere fühlen sich im Laub der nordamerikanischen Wälder wohl? Wie viel Regen fällt durchschnittlich in einem Regenwald Malaysias? Und was ist nochmal der Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten?

Kommt mit auf eine Entdeckungsreise geradewegs in die faszinierende Welt der Natur und lernt acht sehr unterschiedliche Lebensräume von großen und kleinen Tieren, Bakterien und Pilzen kennen. Ob direkt vor der Haustür oder in der weiten Welt – es gibt hinter jedem Blatt, unter jedem Stein oder in jeder Baumkrone so viel zu bestaunen.