Kinderbuch-Tipp : Stefanie Taschinski: Familie Flickenteppich - Wir ziehen ein

Emma, ihr Papa und ihre Geschwister ziehen in ein Mehrfamilienhaus und finden dort in den Nachbarn eine große neue Familie. Band 1 einer Reihe für Kinder ab 8 Jahren mit moderner Bullerbü-Atmosphäre.

Nach der Trennung ihrer Eltern zieht Emma (8 Jahre alt) mit ihrem Papa und ihren Geschwistern (Ben und Jojo) in ein Mehrfamilienhaus. Papa muss ab jetzt alles allein hinkriegen und das ist gar nicht so leicht. Doch in der Nummer 11 finden sie glücklicherweise in Freddy, Tarek und Aylin gleich neue Freunde. Gemeinsam ergründen sie das Geheimnis um ihren unsichtbaren Nachbarn aus dem Erdgeschoss, den alle nur "Graf" nennen.