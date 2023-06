Familien-Kolumne „Kinderkram“ Kleine Kinder und der Wert des Geldes

Sie habe Geld gefunden, berichtete mir meine sechsjährige Tochter neulich voller Stolz. Die Münze hätte einfach so auf der Straße gelegen und da habe sie sie eingesteckt. „Und was hast du dann damit gemacht?“, wollte ich wissen. „Ach Papa“, hob sie an – und erläuterte, dass ihr die Münze nicht sonderlich gefallen habe und sie in dem Moment auch nicht wusste, was sie damit machen sollte. Also habe sie das Geldstück einer Freundin geschenkt.