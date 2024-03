Familien-Kolumne „Kinderkram“ Der lange Weg zum biometrischen Passfoto für meinen Sohn

Mein zweijähriger Sohn brauchte kürzlich ein neues Ausweisdokument. Klar – ganz offiziell sind Kinder unter 16 Jahren nicht ausweispflichtig – aber ich wollte meiner Familie am Flughafen den Reiseabbruch mangels fehlender Dokumente ersparen. Weil der Kinderreisepass abgelaufen und abgeschafft wurde, musste ich fix einen neuen und offiziellen Reisepass für Kinder beantragen. Also erst mal einen Termin beim Bürgerservice ergattern. Und noch ein biometrisches Passfoto meines Sohnes anfertigen. Beides wurde jeweils zu einer Herausforderung – ich erzähle an dieser Stelle nur von der Fotogeschichte.