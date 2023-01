Gericht urteilt : Vaterschaftstest nach „Becherspende“ ist zulässig

Berlin Ist ja nur ein Becher mit Samen? Wer sich mit einer privaten Samenspende zum Kinderglück verhelfen lässt, kann einen späteren Vaterschaftstest nicht gänzlich ausschließen.

Streit: Adoption oder Vaterschaft

Das Gericht veranlasste einen Vaterschaftstest. Das sei nicht verfassungsgemäß, protestierte die Mutter - ohne Erfolg. Eine private künstliche Befruchtung wie die Becherspende schließt die Vaterschaftsfeststellung gegen den Willen der Mutter nicht aus, so das Gericht. Anders sei es bei künstlicher Befruchtung in einer medizinischen Einrichtung, in der gespendeter Samen verwendet wird. In diesem Fall könne der Samenspender nicht als Vater des Kindes festgestellt werden.