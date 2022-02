Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Vom Suchen und Finden

Sondengänger in Bonn und Rhein-Sieg : Mit Metalldetektoren auf Schatzsuche in der Region Seit der Corona-Pandemie sind sie immer häufiger auf Äckern zu sehen: Männer mit Metalldetektoren. Was sie suchen: Verborgene Schätze. Was sie mitunter verursachen: Ärger bei den Archäologen. Spurensuche in einer Szene, die sich vor Neuzugängen kaum retten kann - und damit hadert.