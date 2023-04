Familien-Kolumne „Kinderkram“ Von einer Kindheit in Schwarz-Weiß

Als Kind dachte ich, in der Kindheit meiner Eltern wäre die Welt noch schwarz-weiß gewesen. Ein Blick auf die Fotos, die meine Mutter und meinen Vater in jungen Jahren zeigen, ließ für mich keine andere Schlussfolgerung zu. Wann und wie die Farben in ihr Leben getreten waren, konnte ich mir damals nicht erklären. Gedanken wie diese treiben unsere Töchter definitiv nicht um, schließlich sind unsere Kinderfotos bunt. Dennoch ist ihnen vieles aus meiner Kindheit fremd und unverständlich. Das fängt schon bei den Fotos an, auf die wir knapp eine Woche warten mussten, nachdem der Auslöser geklickt hatte. Oder den Super-8-Filmen, die mein Vater in unseren Urlauben gedreht, aber erst nachträglich zusammen mit uns vertont hat. Bei unseren Kindern endet hingegen jede frühe Videoaufnahme mit einem Kindergesicht, das den kompletten Bildschirm füllt, und mit der Frage „Kann ich mal gucken?“