Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Vorfreude statt Wehmut

Bonn Kinder werden schnell groß. Eltern müssen irgendwie damit zurechtkommen. Manchmal hilft es, nicht zu viel in Erinnerung zu schwelgen und sich auf das Kommende zu freuen, meint GA-Redakteur Joshua Bung.

Mein etwas mehr als einjähriger Sohn kann seit ein paar Wochen laufen, mit viel gutem Willen sogar sprechen – alles eher Kauderwelsch bislang, aber immerhin. Fakt ist: Der Kleine ist quasi erwachsen geworden. Zumindest fühlt es sich für mich als Vater so an. Was jetzt kommt, ist aber keine Arie, die sich perspektivisch mit dem Thema Trennungsschmerz befasst – im Gegenteil.