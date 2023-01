Heizen : Wann ist meinem Vogel kalt?

Wellensittiche zeigen durch ihr Verhalten an, wenn die Temperatur nicht stimmt. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Berlin Die Heizkosten sind hoch, der Mensch verträgt auch ein paar Grad Celsius weniger. Aber: Sittiche und Kanarienvögel können sich nicht einfach einen dicken Pulli anziehen. Worauf Halter achten sollten.

Gute Nachrichten für Energiesparer: Sittiche und Kanarienvögel kommen auch mit 18 Grad Raumtemperatur gut klar. Ideal sind Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad, so der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH). Halter müssen sich also keine Sorgen machen, wenn in diesem Jahr etwas weniger geheizt wird als sonst.