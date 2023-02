Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Der Kindergeburtstag: schöne Schätze und wilder Müll

Bonn Bei der Gestaltung des Kindergeburtstags hatte sich GA-Redakteur Christoph Meurer einmal gehörig in die Nesseln gesetzt. Das sollte ihm nicht noch einmal passieren – und dann besuchte seine Tochter eine Party, die in Erinnerung bleiben wird.

In dieser Hinsicht hatte ich mich vor geraumer Zeit gehörig in die Nesseln gesetzt. Es stand die Feier zum fünften Geburtstag unserer älteren Tochter an. Da für jenen Tag schlechtes Wetter angesagt war und ich – das räume ich ein – nicht so recht in der Stimmung war, improvisierte ich in der Wohnung vier Spiele, an deren Ende jedes Kind eine kleine Tüte mit Süßigkeiten bekam – was ich dann als Schatz deklarierte.