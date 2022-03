Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Du sollst nicht krank sein!

GA gelistet : Diese Cafés rund um Bonn sind besonders familienfreundlich Bei einem Ausflug mit der Familie bietet sich unterwegs oft eine Pause in einem Café an. Doch nicht jedes Lokal ist auf spielende Kinder eingerichtet. Wir haben daher Cafés in Bonn und der Region aufgelistet, die als besonders familienfreundlich gelten.