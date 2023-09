Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wenn der Elefant zum Reporter wird

In meiner Kindheit lag er noch auf einer schönen grünen Wiese und streckte seine Beine in den Himmel. Mein Opa war es, der Benjamin Blümchen mit einer Hörspielkassette in mein Kinderzimmer brachte, wo er sich über einige Jahre hartnäckig hielt. Ein Elefant, der für jedes Problem eine Lösung hat, immer wieder Mut beweist, einfach jedem hilft und auch noch sprechen kann – das hat mir gefallen. Meinen Eltern sein durchdringendes „Trörööö“ insbesondere in den Morgenstunden weniger. Dass ich das „Trörööö“ einmal als Mutter aus den Zimmern meiner eigenen Kinder hören würde, habe ich mir damals noch nicht vorstellen können. Das Wiederhören viele Jahre später war aber schön, zumal ich einige alte Folgen fast mitsprechen konnte. Allein eine Sache hat mich persönlich dabei gestört: In den neueren Folgen, die aus meiner Sicht bei Folge 80 beginnen, hörte sich der liebe Elefant nicht mehr so an wie zu meiner Benjamin-Hochzeit. Und auch der Titelsong ist ein anderer.