Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wenn Erwachsene ihre Vorbildfunktion vergessen

Der Verkehrspolizist, der die Übung zum Linksabbiegen auf einer viel befahrenen Kreuzung begleitet hat, war kurz davor diese abzubrechen. Wir Eltern waren schweißgebadet. Ich kann es immer noch nicht fassen, was wir in dieser Stunde an der Kreuzung gesehen haben: Autofahrer, die den jungen Radfahrern die Vorfahrt nehmen; die so dicht auffahren, dass ihre Stoßstange fast das Hinterrad berührt; die hupen, weil ein Kind zu lange zögert; die Zebrastreifen einfach ignorieren und die den Polizisten, der sie auf ihre Vergehen hinweist, auch noch anbrüllen. Wo bleibt da die Vorbildfunktion?