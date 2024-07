Familien-Kolumne „Kinderkram“ Vom Sammeln schöner Augenblicke

Jeden Morgen blicke ich auf ein Foto unserer Töchter aus unserem letzten Urlaub: Es zeigt die beiden auf einem Tandem – und ihre Gesichter spiegeln ihre Freude über das gemeinsame Erlebnis unverfälscht wider. Seit bald 14 Jahren bestücken wir Jahr für Jahr einen Kalender mit Fotos unserer Mädels – um ihre Großeltern, Paten und die Uroma an besonderen Momenten aus dem Vorjahr teilhaben zu lassen. Aus jedem Monat ein Foto auszuwählen, fällt mir zunehmend schwerer. Es gibt einfach nicht mehr so viele wie in den ersten Jahren, als wir gefühlt jeden Schritt im Leben unserer Kinder mit der Kamera festgehalten haben. Zudem entscheiden sie selbst mit und sind äußerst kritisch. Aber am Ende einigen wir uns dann doch immer auf zwölf Fotos, die für das Vorjahr stehen.