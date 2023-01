Liebe aus, Freunde weg? : Wenn sich Paare in der Clique trennen

Hamburg Das Ende einer Beziehung hat auch Auswirkungen auf den Freundeskreis. Wer hält zu wem? Lässt sich der Kontakt zu allen aufrechterhalten? Und was kann ich tun, wenn ich selbst aussortiert werde?

Loyalitätskonflikt für Außenstehende

Häufig stellt sich nach einer Trennung die Frage, wer über wen in den Freundeskreis gelangt ist, sagt die Hamburger Psychologin Nele Sehrt. Dementsprechend fächern sich die Freundschaften wieder auf. Max wird sich also vielleicht weiter mit Thomas treffen, aber nicht mit Katja.

Wie sich das Liebes-Aus im Detail auf den Freundeskreis auswirkt, kommt auch maßgeblich auf die Art der Trennung an, sagt Clemens von Saldern. „Wenn das getrennte Paar in Kontakt bleibt, ist es auch für den Freundeskreis leichter, weil dann kein Loyalitätskonflikt entsteht“, sagt der Paartherapeut aus Berlin.

Eine Trennung im Freundeskreis kann dazu führen, die eigene Beziehung zu überdenken, sagt Valeska Riedel. Bei manch einem schürt das die Angst vor Veränderungen, andere zweifeln die eigene Beziehung ohnehin an und befürchten nun, ein Single oder eine Single in der Clique könne zur Bedrohung werden.

Gefühlschaos und Ausnahmezustand

Wie glimpflich sie auch abläuft, nach einer Trennung herrscht für alle Beteiligten Ausnahmezustand. Die Glückshormone und -Gefühle sind weg, man ist also auf Entzug und orientiert sich an Vergangenem. „Freunde sollten sich darauf einstellen, dass es ein hin und her wird, also mal sehnsuchtsvoll, mal freudig, dass alles vorbei ist“, schildert Psychologin Nele Sehrt.