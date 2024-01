Familien-Kolumne „Kinderkram“ Muss es jetzt auch noch eine Wichteltür sein?

Wer Kinder hat oder in letzter Zeit aufmerksamen Blickes durch Geschäfte mit Dekoabteilung gelaufen ist, wird es bemerkt haben: Die Weihnachtswichtel sind in Deutschland eingezogen. Eigentlich stammt die Tradition aus Skandinavien. Handflächengroße Holztürchen tauchen in der Vorweihnachtszeit an der Wand über der Fußleiste auf. Hinter diesen Wichteltüren verstecken sich kleine magische Wesen, mutmaßlich mit roten Zipfelmützen und langen Bärten, die tagsüber unsichtbar bleiben. Nachts aber helfen sie bei den Weihnachtsvorbereitungen, spielen den Kindern Streiche und bereiten kleine Überraschungen vor. All das natürlich zusätzlich zum traditionellen Adventskalender.