Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Wichtige Momente bitte ungefiltert

Bonn Wichtige Momente im Leben eines Kindes will man am liebsten in einem Foto oder Video festhalten. Allerdings gibt es auch gute Gründe, dieses Bedürfnis ein wenig zurückzuschrauben.

Die ersten Atemzüge, das erste Wort, der erste Schritt: Unsere Kinder erleben in kürzester Zeit eine Reihe von einschneidenden Momenten – und wir als Eltern sind dabei. Diese Meilensteine sind so spektakulär, dass wir sie unbedingt festhalten wollen. Heute bedeutet das meistens, dass wir unser Smartphone zücken und schnell ein Foto oder ein kurzes Video machen. Die Krux daran ist, dass wir den Moment zwar bildlich einfangen, ihn aber wie durch einen Filter wahrnehmen.

Immer, wenn ich versuche, ein möglichst schönes Foto zu machen, lenkt sich meine Konzentration automatisch auf den Vorgang des Fotografierens, nicht aber auf den Moment an sich. Passt das Licht? Sind alle wesentlichen Motive zu sehen? Wirken alle gut gelaunt? Das sind die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Wenn ich es übertreibe, bleibt vieles andere auf der Strecke. Ich gehe auf einmal nicht mehr auf die Bedürfnisse meines Kindes ein, erlebe den Moment nicht wirklich mit und bin stattdessen nur der unbeteiligte Beobachter.

Nichtsdestotrotz will ich meinem Sohn natürlich ermöglichen, sich später einmal die Bilder aus seiner Kindheit anzusehen. Deshalb ist es für mich auch keine Option, komplett auf das Fotografieren zu verzichten. Die Folge wäre ein ziemlich leeres Kinderalbum. Für mich selbst habe ich entschieden, dass ich einen Kompromiss eingehen muss. Ich habe das Fotografieren auf ein Minimum reduziert und nehme dabei in Kauf, dass ich am Ende vielleicht nicht das perfekte Bild im Kasten habe. Dafür packe ich nach den wenigen geschossenen Fotos das Smartphone weg und genieße die Momente mit meinem Sohn. Das führt übrigens auch dazu, dass ich mit den Bildern später eine deutlich positivere Assoziation habe.