Zwei Schlaftypen : Wie sich Lerche und Eule als Paar vertragen

Ein Eule kann in der Beziehung für körperliche Nähe sorgen, wenn sie zunächst früh mit der Lerche zusammen ins Bett geht, aber später für eine Weile wieder aufsteht. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

Wien/Buxtehude Während die Eule noch hellwach ist, schläft die Lerche schon. In der Partnerschaft kann das ein Problem sein. Die gute Nachricht: Im Laufe der Beziehung kann es besser werden - unter einer Bedingung.

Der eine schläft regelmäßig während dem gemeinsamen Filmabend ein, während der andere abends noch fit ist, aber dafür am Morgen nur schwer aus dem Bett kommen kann. Der Grund für diese unterschiedlichen Schlafgewohnheiten liegt an der Zugehörigkeit zum Chronotypen.

Menschen, die abends lange wach bleiben und morgens gerne länger schlafen, gehören zu den sogenannten Eulen. Wer dagegen morgens früh aufsteht, aber auch abends früher einschläft, zählt zu den Lerchen.

„Das ist aber eine sehr vereinfachte Darstellung. In der Realität gibt es mehr als diese zwei Chronotypen“, sagt die Psychotherapeutin Katja Beer. 70 bis 80 Prozent sind laut dem Schlafforscher Gerhard Klösch „indifferente Typen“. Das bedeute, dass sie sich gut anpassen und auch mal zwei Stunden früher oder später ins Bett gehen könnten. Dann gebe es noch moderate Eulen oder Lerchen, die nur ein bisschen früher oder später ins Bett gingen als der Durchschnitt.

Eule oder Lerche seit der Geburt

Extreme Abend- und Morgenmenschen seien etwa zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung. Sie könnten Spannungen in die Partnerschaft bringen. Die Lerche ärgert sich vielleicht über den Partner, der am Wochenende den ganzen Vormittag im Bett bleibt und das Frühstück verpasst. Und die Eule findet es weniger schön, den Abend alleine zu verbringen und am Morgen, wenn sie noch müde ist, von der Lerche geweckt zu werden.

Da wäre es doch praktisch, wenn der Chronotyp geändert werden könnte. Doch er ist angeboren: „Es ist in uns einprogrammiert, ob wir Lerchen oder Eulen sind“, sagt Schlafmediziner Prof. Ulrich Sommer. Der Tag auf der Erde hat zwar 24 Stunden, aber viele Menschen hätten einen kürzeren oder längeren Tag. Eulen haben etwa 25 oder 26 Stunden langen Tage und seien abends deswegen auch noch länger wach. Daran könne man nicht viel ändern.

Laut Klösch können aber vor allem indifferente Typen am Morgen ihre innere Uhr durch Sport und Tageslicht stabilisieren. Wer morgens früher aufsteht, müsse dann auch abends rechtzeitig ins Bett gehen. Am Abend solle man dann nicht mehr auf Bildschirme schauen, denn vor allem blauwelliges Licht hindere die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin, das müde macht. Extreme Eulen oder Lerchen könnten ihren biologisch festgelegten Schlafrhythmus aber schwer austricksen.

Gemeinsam kuscheln trotz verschiedener Schlafzeit

Was kann man also tun, wenn einer oder beide Partner in der Beziehung unzufrieden mit dem Schlafverhalten des anderen ist? „Gerade wenn sich ein Paar im Chronotyp sehr stark unterscheidet, dann sollte man darauf achten, dass abseits der Schlafenszeit mehr Zeit für körperliche Nähe, für Kommunikation und für gemeinsame Aktivitäten ist“, sagt Beer. Wenn Kuscheln am Abend fehlt, können Paare es laut Klösch folgendermaßen lösen: Sie gehen zunächst zusammen ins Bett.

Wenn der müde Partner dann schläft, steht der andere noch mal für eine Weile auf. Das hätte noch einen Vorteil: Hormonell bedingt würden Frauen oft Probleme mit ihrer Temperaturregulation beim Einschlafen haben, sie hätten häufig kalte Hände und Füße und würden dann schwer in den Schlaf finden. „Männer dienen als Wärmflasche und erleichtern so das Einschlafen“, sagt Klösch. Problematisch wird es, wenn sich die Partner beim Zubettgehen oder beim Aufstehen gegenseitig wecken.

„Das kann zu Konflikten führen. Hier sollte man beachten, dass ein normaler Schlaf nicht unbedingt bedeutet, dass man durchschläft. Es ist völlig normal, nachts wach zu werden“, sagt Beer. Auch die Einstellung zur Situation spiele eine Rolle: „Es hängt auch davon ab, wie wir das Verhalten des Partners bewerten. Die Lerche könnte beim Wachwerden zum Beispiel denken, dass es schön ist, dass ihr Partner jetzt da ist und beruhigt wieder einschlafen, anstatt zu denken, dass er schon wieder stört“, sagt Beer.

Für die Eulen gilt: rechtzeitig ins Bett gehen

Wenn allerdings die Lerche nach dem Aufwachen länger nicht einschlafen kann und am nächsten Morgen nicht erholt ist, dann solle das Paar eine pragmatische Lösung suchen, etwa unter der Woche getrennt schlafen. Oder der eine passe sich an den anderen an. Die Eule könne zum Beispiel schon etwas früher ins Bett gehen.

Diese Lösung befürwortet auch Prof. Sommer: „Schlafmedizinisch ist die grundsätzliche Empfehlung an die Eulen, den 24-Stunden-Rhythmus beizubehalten und mit dem Lerchenpartner zusammen ins Bett zu gehen.“ Auch am Wochenende solle die Schlafenszeit nicht zu sehr abweichen, sonst verschiebe sich die Schlafenszeit immer weiter nach hinten.

Dann hätte man das Phänomen der sogenannten „freilaufenden Schlafphasen“. Hier verschiebt sich der Tag immer weiter nach hinten. Und irgendwann seien Eulen dann mitten in der Nacht wach. Aber davon seien nur die wenigsten Menschen betroffen. Menschen, die nur wenig Schlaf brauchen, um ausgeschlafen zu sein, für die gibt es laut Prof. Sommer keinen Grund, früher ins Bett zu gehen. Jeder sei mit einem persönlichen Schlafbedürfnis geboren, da könne man nicht viel ändern.

Gute Beziehung, ähnliches Schlafverhalten

Wenn ein Partner acht Stunden Schlaf benötigt, und der andere nur fünf, dann sei gegenseitige Rücksichtnahme wichtig: „Vielleicht einfach vor dem Schlafzimmer umziehen, leise Zähne putzen und reinschleichen“, sagt Prof. Sommer. Es ist in jedem Fall wichtig, dass jeder genug Schlaf bekommt, denn Schlafmangel führt bei den meisten Menschen zu schlechter Laune, die sich negativ auf die Beziehung auswirken kann.

Für alle, die Mühe haben, sich mit einem andersartigen Chronotyp zu arrangieren, gibt es einen Lichtblick: Irgendwann vereinfache sich das Zusammenleben zwischen Eulen und Lerchen. Der Chronotyp ist zwar angeboren, aber im Laufe des Lebens verändern sich laut Klösch die Schlafenszeiten trotzdem: „Je älter wir werden, desto eher tendieren wir zum Morgenmensch. In einer Partnerschaft, in denen beide über 45 Jahre alt sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass beide moderate Typen sind“, sagt Klösch.

Nach einiger Zeit synchronisieren Paare außerdem ihren Schlaf. „Je älter wir werden und je stabiler eine Partnerschaft und je länger man zusammen ist, desto mehr gleicht sich das Schlafverhalten an“, sagt der Schlafforscher. Dann würden sich zumindest die Zubettgehzeiten ähneln. Das ist laut Beer und Klösch vor allem in funktionierenden Partnerschaften der Fall.

