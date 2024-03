Zwei Mal täglich Was hilft gegen das Drama beim Zähneputzen mit Kindern?

Ich muss zugeben, ich habe auch schon getan, was Eltern auf keinen Fall tun sollten. Ich habe von Zahnschmerzen gesprochen und sie zum finsteren Fürsten über alle anderen Schmerzen erklärt. Ich habe von irgendeiner entfernt verwandten Uroma erzählt, die nur noch Suppe essen konnte. Ich habe Zahnärzte im Zusammenhang mit Spritzen und Bohrern erwähnt. So kam vermutlich die weitverbreitete Angst vorm Zahnarzt in die Welt: Weil Eltern, deren Nachwuchs die Mundhygiene verweigerte, sich einfach nicht mehr anders zu helfen wussten.