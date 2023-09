Kinderbuch-Tipp: Zanna Davidson: Gutes Benehmen leicht gemacht – Freundlichkeit für kleine Koalas

Mist! Koalamädchen Mala ist hingefallen und jetzt ist die Müslischale kaputt, das Kleid dreckig und das Bild versaut. Voller Wut lässt sie ihren Frust an dem Wald aus – und sitzt am Ende doch nur traurig herum. Dort findet sie eine kleine Maus, die weiß, was zu tun ist. Wenn Mala zu allen Tieren nett ist, wird es ihr besser gehen, verspricht die Maus. Also zieht Mala los und lernt von den Tieren, die sie trifft, was Freundlichkeit eigentlich bedeutet.