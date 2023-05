Zelt, Kleidung, Fahne Packliste und mehr: Überlebenstipps für Festivalbesucher

Zahnbürste, Zahnpasta, Handtuch, Seife, Deo, Haarbürste, Sonnencreme, Duschgel und/oder Shampoo sollten eingepackt werden. Am besten kommt dazu noch ein Kulturbeutel. Nicht vergessen werden sollten Klopapier und Taschentücher. Auch feuchte Reinigungstücher und Haarklammern beziehungsweise Haarspangen bieten sich bei entsprechender Haarpracht an. Falls es einem während des Festivals doch mal schlechter gehen sollte, hilft ein Griff in die Reiseapotheke. In dieser sollten auf jeden Fall Pflaster, Schmerztabletten und Medikamente gegen Magenprobleme liegen. Für einen besseren Schlaf können Ohrstöpsel helfen.