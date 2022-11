Vom Anfänger zum Profi : 10 Punkte, die Sie sofort zum Wander-Experten machen

München/Marburg Wandern Sie schon oder spazieren Sie noch? Wandern wird beliebter und ist für jeden spontan möglich. Dieser Überblick zeigt, wie Sie Anfängerfehler vermeiden und die ersten Touren richtig planen.

Wandern ist jedem ein Begriff. Aber was steckt genau dahinter? Geht es darum, einfach weit und lange genug zu laufen und dabei die Natur zu genießen? Wie viel Vorbereitung ist nötig? Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier.

1. Was unterscheidet Wandern vom Spazierengehen?

Außerdem geht es Wanderern um ein bewusste Naturerlebnis, am besten in einer schönen Landschaft. Laut der Wanderstudie der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften wandern die Menschen insbesindere aus folgenden Motiven heraus:

2. Welche Wandertypen gibt es - und welcher sind Sie?

Für manche Menschen fühlen sich schon zwei Kilometer wie eine Wanderung an. Für andere zählt erst eine mindestens doppelt so lange Strecke. „Jeder definiert das anders“, sagt Klaus Erber, 1. Vorsitzender des Deutschen Wanderinstituts in Marburg.