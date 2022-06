Paragraf 219a : Bundestag beschließt Aufhebung des Werbeverbots bei Abtreibungen

Kölner Gynäkologin über Schwangerschaftsabbrüche : Frau Dr. Smidt, warum bieten Sie Abtreibungen an? Als eine von wenigen Frauenärztinnen in Köln führt Julia Smidt Abtreibungen durch. Im Interview erklärt sie, wie viele Frauen zu ihr kommen und was sich an ihrer Arbeit ändert, wenn der vieldiskutierte Paragraf 219a, das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, gestrichen wird.