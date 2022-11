Stress bekämpfen : 7 effektive Tipps für mehr Gelassenheit im Job

Berlin/Konstanz Immer gelassen, konstruktiv und gut gelaunt: Manchen Menschen kann Stress scheinbar nichts anhaben. Dieser Überblick enthält Fakten und Methoden, wie Sie positiv mit Stress umgehen und diesen abbauen können.

Wie viele Menschen sind im Beruf gestresst?

Hat sich die Lage durch die Corona-Pandemie verschärft?

Ein ähnliches Bild ergab eine Umfrage Boston Consulting Group. Die Beratungsgesellschaft hatte 20 000 Menschen in zwölf Ländern befragt, aus Deutschland nahmen etwa 1500 Beschäftigte großer Unternehmen teil.

In wie vielen Fällen Stress krank macht oder gar zu Berufsunfähigkeit führt, lässt sich nicht exakt feststellen. Aber:

Tipp: In einigen Fällen lassen sich Stressoren einfach minimieren, zum Beispiel durch die richtige Kleidung oder einen Gehörschutz.

Fest steht: „Stress ist nicht per se schlecht. Anti-Stress-Training ist deshalb Quatsch. Wer sich schlecht ernährt, geht ja auch nicht zum Anti-Ernährungstraining“, so Jacob Drachenberg, ehemaliger Leistungssportler und Psychologe. Er hatte selbst ein stressbedingtes Burnout und durch Stress-Essen 21 Kilogramm Übergewicht.

Seit sechs Jahren coacht Drachenberg andere Menschen und Unternehmen in Sachen Stressmanagement. „Das Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Wir brauchen ein gewisses Level an Druck und Stress.“

Im Normalfall überlegen wir nur: Was läuft schlecht? Was fehlt? Wir sollten versuchen, andere Fragen zu stellen:

Drachenberg empfiehlt, jeden Tag vier Minuten ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Er selbst macht das seit sieben Jahren. Dort trägt er Dinge ein, für die man an diesem Tag dankbar ist, die er geschafft hat.

„Der Alarmmodus Stress ist in unserem Gehirn eine Autobahn, Dankbarkeit nur ein schmaler Trampelpfad. Den Pfad müssen wir ausbauen“, erklärt Drachenberg.

Wer seine Gedanken nicht täglich aufschreiben möchte, sollte zumindest einmal im Monat zurückdenken, wie es einem in den letzten vier Wochen ergangen ist.

Wenn man das Gefühl hat: „Das war viel zu viel“ oder man erinnert sich nur an:

„Unser genetisches Programm passt nicht zur heutigen Zeit“, so Drachenberg. „Wie leben hier in Deutschland sehr sicher, wir reagieren auf Stress aber immer noch, als ginge es um Leben und Tod. Unser Gehirn übertreibt.“ In Stresssituation helfe es oft schon, sich genau das vor Augen zu führen.