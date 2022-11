Lebenswichtige Körperfunktion : 7 Fakten: Warum wir schwitzen und das ziemlich gesund ist

Jena/Frankfurt am Main Sie schwitzen schnell und finden das unangenehm? Keine Sorge, das ist wahrscheinlich vollkommen natürlich. Warum wir unseren Schweiß zu schätzen wissen wollten - und was gegen seinen Geruch hilft.

Der eine ist nach fünf Minuten schweißgebadet, wenn er auf dem Fahrrad fest in die Pedale tritt. Bei der anderen legt sich nach fünf Kilometer Jogging nur ein feuchter Film über die Haut. Jeder gesunde Mensch schwitzt, allerdings unterschiedlich stark. Schwitzen ist gesund. Aber warum?

Fakt 1: Schwitzen ist überlebenswichtig

Vielen Menschen ist es unangenehm, wenn sie beim Sport, bei Stress oder bei hohen Temperaturen viel schwitzen. Doch der Körper reagiert damit auf gesunde Weise. Er schützt sich durchs Schwitzen vor Überhitzung, was gerade bei Hitze enorm wichtig ist.

„Schwitzen nutzt der Temperaturregulation, damit die Solltemperatur von etwa 37 Grad nicht überschritten wird“, erklärt Professor Peter Elsner, Direktor der Klinik für Hautkrankheiten an der Uniklinik Jena. „Der Schweiß auf der Körperoberfläche dient der Abkühlung durch sogenannte Verdunstungskälte.“

So funktioniert es: Das Gehirn aktiviert über Sensoren die Schweißdrüsen, die millionenfach unter der Hautoberfläche sitzen. Diese sondern den Schweiß ab, der verdunstet und so die Haut kühlt. Bei trockener Wärme funktioniert das besser als bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ein Windstoß oder Ventilator wirkt darum doppelt erfrischend.

Fakt 2: Was gegen zu viel Schwitzen helfen kann

Auch ohne Sport oder Hitze verliert der Körper nach Angaben der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) täglich ungefähr einen halben Liter Schweiß - in der Regel eher unbemerkt.

Was kann dann helfen?

Schwitzt der Körper extrem viel oder gar nicht, kann dies auch an hormonellen Veränderungen liegen, etwa in den Wechseljahren. Oder die Ursache sind Stoffwechselkrankheiten, Tumore oder neurologische Erkrankungen.

Fakt 3: Schweiß braucht Luft

Das Prinzip der Verdunstungskälte funktioniert in einer engen Jeans und einem Langarmshirt schlecht. Damit die Verdunstung ihren kühlenden Effekt entfalten kann, braucht es Luft. Am besten leichte, lockere Kleidung aus Naturfasern tragen, unter der die Haut atmen kann.

Tipp: Um unschöne Schweißflecken unter den Achseln zu vermeiden, empfiehlt Stilberater Andreas Rose Achselpads, die diskret an die Innenseite der Kleidung geklebt werden. Dort saugen sie Feuchtigkeit auf. Solche Pads gibt es zum Beispiel im Drogeriemarkt.

Gut zu wissen: In Körperfalten wie den Achseln oder im Genitalbereich kann Schweiß schlecht bis gar nicht verdunsten. „Das kann zur Durchfeuchtung der Haut und damit zu einem höheren Risiko für bakterielle und Pilzinfektionen führen“, erklärt Elsner. Dagegen hilft nur eines: Diese Körperregionen täglich waschen.

Fakt 4: Wer schwitzt, muss trinken

„Wichtig ist, dass man nicht nur Leitungswasser oder Tee trinkt, sondern auch Elektrolyte zu sich führt. Andernfalls kann es zu einer Hyponatriämie kommen, also einem Natriummangel“, erklärt Professor Clemens Becker, Internist am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart.