Pandemie : Amtsärzte fordern Corona-Maskenpflicht in Innenräumen

Amtsärzte fordern Corona-Maskenpflicht in Innenräumen

Ein Schild weist in Hamburg auf das Tragen einer Maske hin.

Berlin Momentan sind Masken nur noch im Fernverkehr sowie in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen vorgeschrieben. Mit steigender Inzidenz sollte sich das ändern, finden Mediziner.

Die Amtsärzte haben mit Blick auf die hohen Corona-Inzidenzen in Deutschland eine Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen gefordert.

„Wir brauchen jetzt eine Maskenpflicht in Innenräumen wie Supermärkten, Geschäften und öffentlichen Gebäuden“, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Die Länder sind am Zug, die Maskenpflicht sofort umzusetzen. Sonst droht eine Überlastung des Gesundheitssystems und eine Überlastung der Bereiche mit patientennahem Kontakt wie Kliniken.“

Bonn ist laut Stadt gut gewappnet für eine neue Coronawelle. Ein Schutz gegen das Virus ist weiterhin die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. In Bonns Krankenhäusern ist eher der Personalmangel als Covid-19 ein Problem.

Corona in Bonn

Corona in Bonn : Maske-Tragen ist für viele keine Selbstverständlichkeit mehr Bonn ist laut Stadt gut gewappnet für eine neue Coronawelle. Ein Schutz gegen das Virus ist weiterhin die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. In Bonns Krankenhäusern ist eher der Personalmangel als Covid-19 ein Problem.

Bei einer weiter steigenden Inzidenz sollte eine solche Maskenpflicht laut Nießen auch auf andere Bereiche ausgeweitet werden. „Sobald die Inzidenz über 1000 klettert, müssen wir auch eine Maskenpflicht für Bars, Gastronomie und Restaurants in Betracht ziehen. Dann haben wir nämlich in Wirklichkeit eine Inzidenz von 3000“, sagte der Verbandschef.

Eine bundesweite Maskenpflicht gibt es derzeit nur noch in Fernzügen und -bussen, Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Darüber hinaus können die Länder sie bei Bedarf in Innenräumen einführen. Angesichts steigender Inzidenzen werden immer wieder Rufe nach einer Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen laut.