Poststreik und Winterkälte : Apotheker warnen vor unbrauchbaren Medikamenten durch Kälte

Magdeburg Sind manche Medikamente längere Zeit Temperaturen unter Null ausgesetzt, verlieren sie ihre Wirksamkeit. Dies kann passieren, wenn sie jetzt im Winter etwa länger unterwegs sind, warnen Apotheker.

In den vergangenen Woche hatte es bei der Post mehrere Warnstreiks gegeben. Nach jüngsten Angaben der Post kamen durch die Warnstreiks Millionen Briefe und Pakete verzögert an. Die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Paketboten, Briefträger und andere Beschäftigte der Deutschen Post im Inland gingen am Mittwoch in Düsseldorf in die dritte Runde.