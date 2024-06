Patientenkolloquium an der Bonner Uniklinik Das können die Ursachen einer psychischen Erkrankung sein

Schulte hat an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie die Spezialambulanz psychiatrische Genetik aufgebaut: „Im Fokus unserer Beratung steht die Frage, ob es sinnvoll ist, eine genetische Diagnostik zu veranlassen.“ Die Möglichkeit dazu besteht durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Institut für Humangenetik am UKB. „In aller Regel stellen wir in der Spezialambulanz nicht die Erstdiagnose“, erklärt Kilarski. „Zu uns kommen Patientinnen und Patienten aus der eigenen Klinik, anderen Kliniken oder von niedergelassenen Fachärzten. Und viele von ihnen haben schon einen längeren Weg hinter sich: Vorige Therapien haben ihnen nicht wirklich geholfen, der Leidensdruck wächst.“ Versorgungsprobleme, psychische Probleme, körperliche Symptome – all das summiert sich. „Die Anamnese spielt für uns natürlich eine besonders wichtige Rolle“, so Kilarski. Über mehrere Gesprächstermine baut sich Vertrauen auf – die notwendige Grundlage für alle weiteren Untersuchungen. Und das erfordert Zeit: Zwischen 60 bis 90 Minuten nimmt allein eine genetische Beratung in Anspruch. „Es gibt Patientinnen und Patienten, die diesem Thema von Anfang an aufgeschlossen gegenüberstehen und andere, die erst dort herangeführt werden“, beschreibt Kilarski. Diese Diagnostik umfasst auch eine körperliche Untersuchung, ein EKG, Laborwerte sowie ein Kopf-MRT. Erst dann wird entschieden, ob eine genetische Diagnostik sinnvoll erscheint, denn Ergebnisse dieser können sowohl Konsequenzen für die Betroffenen selbst als auch für ihr familiäres Umfeld und eine spätere Familienplanung haben. „Wir beraten, geben Empfehlungen und begleiten unsere Patientinnen/Patienten für eine Übergangszeit, bis andere – zum Beispiel niedergelassene Kolleginnen oder Kollegen – übernehmen.“