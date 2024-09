Ursache vieler ungeklärter Symptome Zöliakie - was ist das eigentlich?

Nach Zahlen der Deutschen Zöliakie Gesellschaft ging man bis vor einigen Jahren davon aus, dass im Durchschnitt etwa einer von 1000 bis 2000 Menschen in Deutschland von Zöliakie betroffen ist. Neuere Untersuchungen zeigen aber, dass die Häufigkeit tatsächlich etwa bei 1:100 liegt. Man kann also sagen, dass ungefähr ein Prozent der Bevölkerung von Zöliakie betroffen ist. Allerdings gehen Experten davon aus, dass die Dunkelziffer der nicht erkannten Fälle hoch ist. Außerdem liegt nur bei 10 bis 20 Prozent der Betroffenen das Vollbild der Zöliakie vor. 80 bis 90 Prozent haben nur wenige oder keine Symptome oder wissen nichts von ihrer Erkrankung. Studien gehen davon aus, dass die Häufigkeit von Zöliakieerkrankungen in den vergangenen 25 Jahren deutlich zugenommen hat, was unter anderem auf eine glutenreiche Ernährung und veränderte Getreidearten zurückgeführt wird. Frauen sind nahezu doppelt so häufig betroffen wie Männer.