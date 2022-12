Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW nun 330,1

Corona-Inzidenz in NRW nun 330,1

Proben für Corona-Tests werden im Diagnosticum-Labor in Plauen für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Düsseldorf Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Dienstag mit 330,1 angegeben. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag damit höher als eine Woche zuvor.

Am Dienstag der Vorwoche betrug die Inzidenz 265,5. Die Inzidenz in NRW ist weiterhin höher als im Bundesschnitt: Für Deutschland wurde der Wert am Dienstag mit 246,7 angegeben.