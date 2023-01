Regel läuft aus : NRW hebt Corona-Isolationspflicht zum 1. Februar auf

Düsseldorf Fünf Tage lang müssen sich Corona-Infizierte in NRW aktuell noch in Isolation begeben. Mehrere Bundesländer haben die Regel bereits aufgehoben, nun zieht NRW nach.

Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte wird auch in Nordrhein-Westfalen zum 1. Februar aufgehoben. Damit endet die bisherige Auflage, sich im Fall einer Corona-Infektion fünf Tage in häusliche Isolierung zu begeben. Auch alle Isolierungen, die noch auf Grundlage der derzeit geltenden Corona-Verordnung begonnen wurden, enden automatisch mit Ablauf des 31. Januars, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. In NRW läuft zudem die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr zum 1. Februar aus.