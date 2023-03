Abschaltung vieler Funktionen Wird die Corona-Warn-App demnächst nutzlos?

Kurz vor der Abschaffung der letzten Corona-Maßnahmen im April haben die Macher der Corona-Warn-App nun angekündigt, die App bald in den Ruhemodus zu versetzen. Abgestellt wird so unter anderem ihre wichtigste Funktion: die Warnung vor einem erhöhten Infektionsrisiko. Erst im Januar hatte es eine neue Version gegeben, mit der auch die Ergebnisse von selbst vorgenommenen Schnelltests erfasst werden. Insgesamt mehr als 200 Millionen Euro wird die App den Bund gekostet haben, wenn sie in einigen Wochen in den Dornröschenschlaf geht.